Nicolás Córdova: "A Daniel Chávez lo usamos para desgastar al rival"

Anthony Osorio volvió a darle una victoria a Universitario de Deportes, esta vez fueron 3 puntos decisivos ante Binacional para escapar aún más de la zona de descenso. El técnico chileno, Nicolás Córdova, elogió al joven delantero y habló del regreso de Daniel Chávez a las canchas.

Olfato de goleador

"Sabíamos que iba hacer mucho calor y queríamos que Anthony (Osorio) entre en los minutos decisivos porque sabemos que tiene una intuición de generar jugadas. Y las dos jugadas más claras que tuvimos fueron de él", afirmó el técnico de Universitario de Deportes en conferencia de prensa.

Función específica

Daniel Chávez no tenía minutos hace varias jornadas y tuvo una función especial ante Binacional: "A Daniel (Chávez), que hace rato no jugaba, lo usamos para desgastar al equipo rival. Esa es la realidad de por qué jugó uno y no el otro", agregó Nicolás Córdova.

Finalmente, habló del duro partido que tendrá ante Sport Rosario este martes a las 8:00 pm: "Sabemos que será partido de 6 puntos y estamos enfocados en eso. Será un partido muy difícil, ya que los jugadores rivales van a jugarse el partido de sus vidas para mostrarse a futuro", sentenció el técnico crema.

LEE ADEMÁS