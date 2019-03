Córdova sobre Cantoro: "Fue lamentable que no estuviera con nosotros"

El técnico de Universitario de Deportes, Nicolás Córdova, se refirió acerca del polémico caso en el que se vio envuelto debido a la incertidumbre con el caso del juvenil Tiago Cantoro. Si bien en algún momento el DT chileno se atrevió a criticar la supuesta cláusula elevada que hubiera tenido el contrato profesional del hijo del 'Toro Cantoro, ahora no quiso entrar en detalles y otorgó la responsabilidad de la no contratación del delantero netamente a la dirigencia 'crema'.

"El tema no tiene que ver conmigo. Nosotros tenemos protocolos de trabajo que hemos creado para no tener que conversar con los jugadores porque al final mi rol es entrenarlos. El gerente deportivo es el que tiene que contratar, hablar con ellos si se quedan o no. Yo siempre les doy la posibilidad a los jugadores de conversar para que expliquen porqué se quedan o se van. Jamás pensé que sería tan dificultoso el tema de contratarlo pero lamentablemente se generó eso", expresó Córdova a Movistar Deportes.

"Es un club que genera mucha repercusión entonces es muy fácil decir "el entrenador hizo esto o el jugador dijo esto" y por ello trato de consumir muy poca 'desinformación' más que información porque la verdad hay mucha desinformación. Para mí fue lamentable que Tiago no estuviera con nosotros pero ya es un tema cerrado porque la dirigencia lo cerró. Creo que a un jugador de su edad se le debe hacer un contrato en 5 minutos, pero habrán tenido sus razones y yo no voy a entrar a un juicio de ello", agregó el estratega merengue.

