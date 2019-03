Nicolás Córdova aplaude el momento y no se proyecta al futuro

Nicolás Córdova se siente bárbaro en Universitario de Deportes. El técnico chileno está feliz por el arranque del torneo Apertura de la Liga 1 y espera que la crema siga por esa senda de la efectividad y contundencia con siete anotaciones de los merengues. .

“Estoy contento porque los goles se lo están repartiendo los atacantes, no hay nada más sano para el plantel que los atacantes estén haciendo goles. Esperemos poder generar más situaciones para que ellos sigan convirtiendo”, indicó Nicolás Córdova quien va confirmando a Nelinho Quina como reemplazante habitual del suspendido Jersson Vásquez. “No soy de proyectarme porque no sé lo que suceda. Sé que ante Mannucci no podré contar por suspensión con Jersson Vásquez y hay que preparar el partido así. Después, confirmado no tendré a Alberto Quintero-convocado a la Selección de Panamá- ante Alianza Universidad y veremos a quienes llaman a la Selección de Perú. No me hago problema de quien los reemplazará a los seleccionados”, dijo el técnico chileno .torneo.

El buen ambiente que se vive en la crema. “Es muy ameno, agradable para trabajar todo el día. Sabemos que hay cosas por mejorar. Por ahora estamos cerca de la punta, esto recién está iniciando”.