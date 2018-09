Nicolás Córdova: "El actual objetivo de Universitario es no descender"

Tras la derrota del club Universitario de Deportes frente a Melgar en la primera fecha del Torneo Clausura, la incertidumbre acerca del equipo volvió a invadir a los hinchas cremas pues la U se mantiene en la posición 14 de la Tabla Acumulada y el tan temido 'descenso' sigue siendo una de las mayores preocupaciones para el cuadro de Ate.

El técnico Nicolás Córdova no es ajeno a esta constante amenaza y se refirió sobre ello en conferencia de prensa: "El objetivo que tenemos hoy por hoy es salvar el descenso, no puedo pensar en otra cosa. La situación que se me presentó era esa, lo único que me pidieron era que el equipo siga en Primera".

"Hay que luchar hasta el final y ganar los partidos en casa. Por ahora, no podemos pretender que todo está 'ok'. El mensaje es que todos los encuentros los vamos a ir a ganar, pero eso no siempre es posible. No estoy diciendo que no vamos a pelear el campeonato, pero mi meta hoy es no bajar", agregó el técnico chileno.

Finalmente, Córdova habló de los obstáculos que impidieron a Universitario reforzarse de mejor manera de cara a lo que resta del Descentralizado: "Lamentablemente se nos levantó la sanción casi sobre la hora y hubiera sido mejor haber traído más refuerzos, ya que con más tiempo restante se habría podido analizar más. Pero respecto a los tiempos, presupuesto y necesidades, llegó lo mejor que pudo haber llegado. Nos hemos reforzado de manera eficaz y esta máquina tiene que empezar a funcionar de la manera que queremos".

