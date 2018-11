Nicolás Córdova aclara la ausencia de Juan Vargas en su oncena

Nicolás Córdova se confesó en ESPN dando un balance del nivel futbolístico de Universitario de Deportes y de la ausencia en Juan Vargas. El técnico chileno aseguró que no hay nada en contra del ‘Loco’, quien sumó 9 partidos sin ser considerado ni siquiera en la lista de convocados.“A mí me preguntan de Juan Vargas desde el primer partido. Acá no tiene que ver con Juan(Vargas), o conmigo, sino con que ganes o pierdas. Tiene que ver con los futbolistas que estaban en mejores condiciones, no solo físicas, sino mentales.No entra a la cancha el jugador de fútbol, entra a la cancha la persona. Si la persona no está en buenas condiciones mentales, lo más probable es que no rinda”, precisó el técnico chileno quien optó por tomar decisiones en su momento. “Fuimos viendo quienes estaban en mejores condiciones y algunos jugadores tuvieron la mala fortuna que estaban expulsados y no en buenas condiciones.Tuvimos que tomar decisiones y esas decisiones nos pagan”.

Córdova quiere quedarse. “Nunca logré el máximo potencial del equipo y el contrato más valioso es que la gente del club quiere que siga. Me gustaría mucho seguir con el proyecto, se pueden hacer cosas maravillosas en este club. En el momento más difícil, hasta mi hija me preguntó si estaba bien”.

Por último aclaró:“Cuando dije qué hay jóvenes que todavía no están para jugar en la ‘U’ no lo dije solo en la cancha. Algunos entendieron en medida lo que es ser futbolista profesional y fueron subiendo. No es casualidad. No regalamos minutos a nadie”, concluyó.