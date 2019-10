Campeón con Sporting Cristal en el 2012 se confesó: "La idea de jugar por Universitario me seducía mucho"

En el 2012, Sporting Cristal, campeón en aquel año, tenía como defensor central titular al argentino Nicolás Ayr, quien ha revelado que a inicios de año tuvo conversaciones con dirigentes de Universitario de Deportes para volver al Perú y vestirse de crema, idea que lo "seducía mucho", según sus propias palabras.

"Los dirigentes Universitario conversaron conmigo y luego con mi empresario. Iba a ocupar una plaza de extranjero, pero no entendí bien qué es lo que pasó y al fin al cabo el pase no se llegó a concretar. La idea me gustó, volver al Perú siempre es maravilloso y la idea de jugar por Universitario me seducía mucho", reveló Nicolás Ayr en conversación con Ovación.

Nicolás Ayr junto a Jorge Cazulo tras campeonar en el 2012

Además, habló sobre cómo cree que hubieran reaccionado los hinchas celestes ante su fichaje por los cremas: "A la gente 'celeste' le brindé todo lo que tenía, los guardo en mi corazón y siempre seré respetuoso por lo que me dieron y por lo que pude dar, pero uno tiene que ser realista y la 'U' es un equipo muy importante en Perú. Sería muy bonito ver a los dos equipos en la final de este año", agregó el defensor central.

Recordemos que Nicolás Ayr jugó entre 2012 y 2013 en Sporting Cristal, además de haber tenido un paso por Real Garcilaso durante la primera parte del 2016, su último club en el fútbol peruano.

