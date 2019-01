Nelson Cabanillas y su primera vez con Universitario

Nelson Cabanillas entrenó por primera vez con Universitario de Deportes tras llegar a un acuerdo por un año con la administración merengue. El juvenil de 18 años recibió la bienvenida de su técnico Nicolás Córdova, quien lo pidió y a quien considera pieza importante no solo para ganar partidos, sino también para sumar en la bolsa de minutos en el año 2019.

Como se recuerda, Cabanillas juega de delantero extremo y fue formado en la Academia Chumpitaz. Jugó por la reserva de la ‘U’ y firmó su primer contrato profesional con San Luis de Quillota de Chile gracias a sus buenas actuaciones brindadas en la reserva merengue.

El año pasado, Pedro Troglio quiso fichar a Nelson Cabanillas cuando militó en la categoría 2000 de la ‘U’. Sin embargo, la sanción que la Comisión de Licencias le impuso a la crema (la de no poder fichar), hizo que su contratación se frustre.

Ahora ya en Campo Mar, el delantero se siente más maduro y preparado para el gran reto. “San Luis me ayudó a madurar en mi juego. Me trataron muy bien. Soy un jugador técnico que me gusta hacer goles”, indicó hace días a su arribo a Lima.

Trascendió que Cabanillas en el fútbol chileno ha crecido en estatura y masa muscular, redujo la grasa y más bien, aumentó en 8 kg la masa muscular. La idea de Córdova es ubicarlo en ofensiva acompañando a Germán Denis o peleándole el puesto a ‘Negritillo’ Quintero y Anthony Osorio.

