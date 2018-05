'Negritillo' seguirá en la medular

Una noticia positiva llegó a Universitario de cara al inicio del Torneo Apertura, donde los cremas debutarán el próximo domingo 20 de mayo ante Melgar en el estadio Monumental de Ate.

Es que la crema podrá contar para el debut con los mistianos con el panameño Alberto Quintero, quien en un principio era una gran baja por su llamado a la Selección de Panamá de cara al Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, recién el jugador podría viajar e integrarse a su Selección, el lunes 21, un día después de jugar ante los ‘characatos’.

La buena nueva llegó a oídos de Javier Chirinos en Campo Mar U y el técnico aplaudió la posibilidad de contar aunque sea con el ‘Negritillo’ para el primer partido del Apertura, ya que el técnico considera a Quintero como uno de los jugadores de mayor desequilibrio de mitad de cancha para adelante.

Según el esquema que planea el técnico crema para su equipo, Quintero seguirá en la medular y no de número ‘9’, como en algún momento jugó con Pedro Troglio.

“Alberto (Quintero) no es un ‘9’ clásico, pero desde atrás me brinda explosión y llegada. Yo lo quiero en la volante. Tiene más espacio para encarar y hay que aprovechar su rapidez porque en el fútbol peruano no encuentras un jugador que tenga un gran pique y desequilibrio”, precisó Chirinos, cuando se le comentó de la posibilidad de hacer jugar a Quintero en la medular.