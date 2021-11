La temporada acabó para muchos clubes de la Liga 1, que van analizando cambios en su plantel para el 2022. En este sentido, Deportivo Municipal tiene una baja confirmada: Jean Pierre Archimbaud. El volante de 27 años anunció que no seguirá en el club el próximo año a través de una emotiva carta compartida en sus redes sociales.

“Parece que hubiese jugado toda mi vida en la ‘Academia’, pero hoy, después de dos años, me toca decirle hasta pronto a tan linda institución”, escribió el futbolista, asegurando que no renovará su vínculo. Recordemos que llegó a inicios del 2020 procedente de Cusco FC, donde había tenido una destacada participación.

“El hincha hizo posible que le agarre un cariño muy especial y quera a la ‘Franja’. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos por tanto respaldo brindado. Quedará pendiente el poder jugar en el Iván Elías Moreno con la ‘Banda del Basurero’ presente”, agregó Archimbaud en su publicación.

Ahora, con su carta pase en la mano, el volante ya busca un nuevo destino, según explicó a Radio Ovación. “Mi primera opción siempre fue quedarme en Municipal. Lástima que no se pudo dar. Hoy tengo opciones para elegir algo que me beneficie, junto a mi familia, y me encantaría seguir jugando en la capital, sino ver equipos de provincia, que también son importantes”, reveló.

Jean Pierre Archimbaud se despidió con emotiva carta. (Foto: Captura Twitter)

¿Cuántas temporadas jugó Archimbaud en Municipal?

En el inicio de la temporada 2020, Jean Pierre Archimbaud se convirtió en la flamante contratación de Deportivo Municipal. La llegada del volante generó un positivo impacto en el equipo, dado que se hizo titular de inmediato, jugando 24 partidos en total, siempre como titular, y anotando tres goles en la Liga 1.

Para el 2021, también mantuvo la regularidad, logrando 17 apariciones (15 en el once inicial) en el campeonato nacional. Esta vez ya no tuvo mucha participación goleadora, puesto que solo pudo inflar las redes una vez en el año.