Mundialista peruano conversó con Horacio Calcaterra tras llamado de Gareca

Cuando Horacio Calcaterra empiece los entrenamientos con la selección peruana se reencontrará con un viejo conocido. Sí, nos referimos al lateral zurdo de Flamengo, Miguel Trauco con quien coincidió en Unión Comercio, allá por el 2011.

En una reciente entrevista, Miguel Trauco reveló que conversó con Horacio Calcaterra resaltando que lo alegró saber que 'Calca' estaba entre los nuevos rostros en este nuevo proceso que arrancará Ricardo Gareca.

"Revisé la lista y me encontré con nuevos nombres, son decisiones del profesor y se respetan. Me alegra mucho por Horacio (Calcaterra), le escribí cuando me enteré de su llamado. Es un muy buen jugador y también como persona, lo tuve de compañero en Comercio", comentó Miguel Trauco para el diario Todo Sport.

Miguel Trauco dudó de su convocatoria

En otro momento, Miguel Trauco confesó que por un momento que no sería tomado en cuenta por Ricardo Gareca para los amistosos ante Alemania y Holanda, pues no había tenido mucha continuidad con Flamengo.

"Creo que la poca continuidad que tuve (en Flamengo) me hizo dudar en algún momento que me podrían llamar pero estoy contento por estar y como siempre voy a darme íntegro para ganarme un lugar dentro del equipo", acotó.

