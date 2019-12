Roberto Mosquera, técnico de Binacional, fue entrevistado por el canal argentino de deportes TyC Sports. El DT campeón del fútbol peruano habló de su posible nuevo enfrentamiento con River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, a quien elogió.

"Marcelo Gallardo es un crack. Enfrenté a River Plate en cuatro ocasiones. Empatamos 1-1 en el Monumental y con Chiclayo (ambos partidos con Juan Aurich). Con Jorge Wilstermann ganamos 3-0 en Bolivia y luego, con dos suspendidos y lesionados caímos 8-0, que es la distancia normal entre un equipo argentino y un boliviano”.

Sobre su futuro en Binacional, el técnico dejó en duda su permanencia para la temporada 2020: “Tengo una charla con el presidente y vamos a ver si seguimos soñando juntos. Es difícil que eso suceda. Mi contrato ha terminado y hay muchas cosas por mejorar para un campeonato internacional. Quiero sentarme con el presidente y ver la continuidad. Si no se da, no se dará. No es un tema de dinero”.

Roberto Mosquera consiguió su segundo título nacional. El primero fue con Sporting Cristal la temporada 2012. El técnico volvió al fútbol peruano luego de algunas temporadas dirigiendo en Bolivia, donde trabajó en Jorge Wilstermann y Royal Pari.

