Conoce a Jorge Araujo, DT de la Academia Cantolao que dirigirá en la Liga 1

Jorge Araujo seguirá al mando de la Academia Cantolao en esta temporada. El joven técnico peruano que está en la institución del 'Delfin' desde hace tres años se confesó con EL BOCÓN en la antesala al inicio de pretemporada que se realizará este martes en el Liceo Naval.

Entrevista: Jean Pierre Maraví / Fotos: Joel Alonzo (EL BOCÓN)

¿Qué expectativas tienes en este nuevo inicio como técnico de la Academia Cantolao?

La mejor, ya quiero empezar a trabajar y de conocernos mejor con los jugadores que recién están llegando para así buscar rápido que sintonicen conociendo a sus compañeros lo más rápido posible.

Han dado la hora contratando a Johnnier Montaño ¿qué le puede aportar a Cantolao?

En el caso de Montaño todos saben lo que puede aportar. Es un jugador con mucha experiencia, conoce muy bien el fútbol peruano y la calidad que tiene es el sello que le puede dar al equipo en la parte ofensiva. Eso es lo que él nos puede dar. Es un jugador muy organizador y en el mano a mano en una sola jugada marca la diferencia. He notado en el año anterior que ha tenido mucho sacrificio, que ha corrido mucho y que eso le ha adaptado él de cara final a su carrera, dónde se le ve un jugador con experiencia y eso se ve reflejado en el campo.

¿Y qué nos puede decir del colombiano Felipe Aliaga?

Parece que nos puede aportar en la parte ofensiva buscando los espacios que le daba al equipo Fabian Gonzales. Bueno también está Junior Ponce que esperemos se consolide este año, ya que es un jugador que siempre está en la retina de todas las personas que le gusta el fútbol, pero siempre estamos esperando que sea el año de su continuidad y de su esplendor.

¿Qué estilo se verá a su mando en este nuevo inicio con Cantolao?

Prácticamente el equipo juega de manera intensa, ya sea para el juego o para la marca. Es muy generoso en todas las partes del campo. Ese es el sello que tiene el equipo de Cantolao. A partir de ahí buscar variantes en ofensiva por fuera o dentro. Hacerlo más largo o corto dependiendo del rival, hora y muchas cosas más. El jugador de Cantolao tiene buen pie.

¿Estará atento al sorteo del fixture que se realizará este miércoles de la Liga 1?

Sí, de todas maneras. Eso es importante, ya que es parte de la planificación y del orden que debemos darle. Tenemos que ir pensando en los primeros rivales.

¿Cuántos partidos amistosos ha programado ?

Hemos planificado lograr cuatro partidos amistosos. Si es que se puede uno más sería genial. Primer partido será entre nosotros y luego ya veremos que duelos podríamos tener.

¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

El objetivo es superar lo que hicimos la temporada pasada, ya que estuvimos a tres puntos de clasificar a una Copa Sudamericana. Yo creo que es una posibilidad que se puede alcanzar si realmente nos enfocamos.

¿Cómo ha tomado este reto de pasar de futbolista a DT?

A sido positivo. Yo la verdad lo que siento es mucha pasión por esto. No pensé tan rápido cambiar el chip de jugador a DT y que sienta la misma pasión. Esto es de mucho esfuerzo, trabajo y tienes que ver cosas más macros que individuales. Era la pregunta que me hacía, pero yo creo que al final no ha sido así. Dejar de jugar me lo había planteado hace ya algún tiempo atrás y ya me había preparado inconscientemente. Entonces, no fue algo que yo extrañe y piense todos los días porque no sigo jugando.

Gareca lo dirigió en la U, ¿Algo que rescata de él y que le gustaría tener en esta etapa como entrenador?

Sí tuviera que copiar lo haría en muchas cosas. Él es tan espontaneo y yo creo que es sincero. Lo mejor que pudiera copiar es eso. Eso es importante para que el jugador se sienta respaldado.