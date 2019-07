Miguel Rebosio denuncia asalto en barbería del Callao y confiesa que "rezó por su vida" | FOTOS y VIDEO

El exfutbolista de la selección peruana, Miguel Rebosio fue víctima de un robo a mano armada en el Callao. El excentral de Sporting Cristal, Sport Boys y Real Zaragoza de España denunció que unos delincuentes lo encañonaron tras ingresar a una barbería en donde se estaba atendiendo.

"Tranquilo gracias a Dios, no nos pasó nada ni a mí, tampoco a los que estaban ahí, pero sí la inseguridad está en todos lados. Lo robado se recupera, pero la vida no", manifestó el popular 'Conejo' a diario Ojo.

Video: Diario Ojo

"Nunca pensé estar en una situación así, pero creo que mi situación fue la correcta, la de solamente decir que no tenía nada, me lo quitaron, me tapé y después ellos me taparon. Solo rezaba para que no les pase nada a los que estaban ahí (...) Gracias a Dios estaba solo y no con mis hijos o algún familiar", agregó.

El asalto se produjo el último 16 de julio en la localidad de La Perla al promediar las 18:00 horas y hasta donde informó el parte policial al exfutbolista le arrebataron 1500 soles.

