Exarquero de Perú señala diferencia entre los técnicos nacionales y extranjeros

Miguel Miranda, ex arquero de la selección peruana y actual entrenador de fútbol, se sumó al sindicato de técnicos nacionales que exigen que sean tratados de la misma forma que los extranjeros. En tiempos donde la FPF renovó contrato al argentino Ricardo Gareca, el popular 'Carón' aseguró que al estratega foráneo se le trata mejor que a los peruanos. Y echó la culpa a los actuales dirigentes de los clubes profesionales.

"No queremos entrenadores que se cambien de equipo. Al peruano no le tienen la paciencia que le tienen al extranjero, porque pasan tres o cuatro fechas y te sacan. Eso creo que habría que ser un poco más consecuente por parte de los dirigentes", dijo Miguel Miranda a Fox Radio Perú, quien inició su carrera como director técnico principal en el 2016, luego de ser DT de la reserva de Melgar en el 2014.

"DEBERÍAMOS TRAER ENTRENADORES DE CATEGORÍA" "AL ENTRENADOR PERUANO NO LE TIENEN LA MISMA PACIENCIA QUE AL EXTRANJERO"#FOXSportsPeru | Miguel Miranda analizó la situación de los entrenadores en el fútbol peruano. pic.twitter.com/kdtP1cwgrc — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 18 de octubre de 2018

"Está demostrado que en el torneo local hay varios entrenadores extranjeros. Yo me quedaría tranquilo si los entrenadores vienen de dirigir primera y nos dejen escuela, nos traigan algo para mejorar. Eso no lo estoy sintiendo. Hay que traer gente de categoría, no estoy diciendo que lo que están no lo son, pero deberíamos traer gente que viene con un recorrido importante", agregó en otro momento el portero.

