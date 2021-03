Siempre frontal y directo, sin medias tintas. Miguel Curiel expresa lo que siente, abierto al debate y a la crítica. Esta vez, el atacante del Cienciano utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar a los hombres de prensa que defendieron a Universitario de Deportes tras la reprogramación de su partido del sábado ante UTC por sus futbolistas contagiados. Duelo válido por la Liga 1.

Miguel Curiel fue claro y directo sobre el caso de Aldo Corzo, quien protagonizó “ampay” cuando los positivos en su equipo se dispararon. “Ahora muchos periodistas salen a defender a Universitario, salen a tomar, se contagian y encima quieren reprogramar su partido. Molesta porque muchos nos cuidamos para llegar al partido de fin de semana. A ver si medimos a todos con la misma vara. ¡Increíble!”, fue el tweet que despertó la polémica.

Sin perder tiempo, EL BOCÓN se contactó con el futbolista, quien respondió a su estilo, con su verdad por lo que siente: “Acá hay periodistas que son muy tibios con sus amigos, no son objetivos y directos. Defienden a sus amigos, pero no dicen las cosas como son. No se mide con la misma vara a todos”.

“Yo me contagié sin haber salido. Es un tema para tomar con pinzas, pues es la vida de las personas. El salir es un riesgo bien grande. ¿Quién no desearía salir a visitar a sus familiares y amigos? Pero hay restricciones”, agregó.

Le jaló las orejas a Jean deza

Consultado por la reprogramación del partido entre Universitario y UTC, debido al alto nivel de contagio por parte de los futbolistas cremas, indicó: “Siempre a los equipos grandes los ayudan. No se mide con la misma vara a todos los equipos. Cansa y da cólera, pues uno que va a entrenar, luego a casa, no sale”.

Por otro lado, el delantero confesó que conversó con Jean Deza, colega a quién criticó también a través de sus redes sociales por sus constantes salidas nocturnas en plena pandemia. “Me da tristeza lo de Deza, yo hablé con él. Tiene gran futuro, ojalá le haya quedado algo de lo que hablamos. Yo no soy mala leche, puedo equivocarme, pero siempre digo lo que siento, pienso. A mí también me gustaría que me digan las cosas como son”.

