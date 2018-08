Miguel Araujo viajó hoy a Argentina para sumarse a Talleres de Córdoba

Hasta hace algunos días, todo era incertidumbre para Miguel Araujo. Mientras se especulaba sobre una posible llegada al fútbol de Argentina, el defensor central de Alianza Lima no tenía claro su futuro.

"Yo estaba hablando con mi representante. Hace poco me enteré del tema. Yo estaba pensando en Alianza Lima, en el partido del domingo. A fondo del tema, no sé mucho. Tendría que hablarlo con mi empresario. Hablan muchas cosas. El último en enterarme soy yo. No sé para dónde me voy", declaró el día viernes, cuando aún no tenía nada definido.

Lo cierto es que este domingo, el defensor central de la selección peruana ha partido rumbo a Argentina para cerrar su contrato con Talleres de Córdoba, club que está clasificado para la fase 2 de la Copa Libertadores 2019 tras culminar en la quinta posición de la Superliga de Argentina.

"Alianza Lima es lo más gran del Perú y tiene que seguir creciendo. A mí me criticaron por todo. Solo me quedó luchar y no bajar los brazos. Si les hago caso, no voy a avanzar, declaró Miguel Araujo.

