Miguel Araujo: "Entré al camerino para motivar a mis compañeros" [VIDEO]

Miguel Araujo, exjugador de Alianza Lima, fue entrevistado por ESPN Perú y habló sobre la final que, de momento, tiene a Sporting Cristal con las mejores oportunidades de alzar el título.

El hoy jugador de Talleres de Córdoba se dio un tiempo para dar su apreciación sobre la derrota de Alianza Lima en Matute. Asimismo, juzgó el 4-1 y expresó que 'no refleja lo colectivo que hicimos'. Miguel Araujo aún se siente parte del plantel y por eso, durante toda la entrevista, habló en primera persona del plural.

"El resultado no refleja lo colectivo que hicimos. Me siento parte del equipo. Tengo medio año fuera de Alianza. Como bien lo escuche a Pablo (Bengoechea), hicimos lo nuestro, tuvimos oportunidades. Creo que el 'Pato' (Álvarez) tuvo una gran actuación. Son esos partidos que no entra el balón", valoró el defensor.

Pero además, confesó haber arengado a sus compañeros desde el camerín. "Hablé. Entré al camerín. Entré a levantar un poco. Soy de esas personas que le gusta levantar al grupo", sostuvo.

Miguel Araujo tiene contrato con su club, Talleres de Córdoba, hasta junio del 2019. El defensor de 24 años espera lograr el titularato que le de más opciones en la Selección peruana.

FUENTE: ESPN Perú