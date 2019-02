Russo: "No me gusta que digan que Alianza no tiene chances en la Copa"

Miguel Ángel Russo es un técnico que se ha trazado metas grandes con Alianza Lima. El técnico ya afronta su tercera semana en el club y ya conoce más a los jugadores. Sin embargo, no está de acuerdo con quienes ya lo dan por eliminado en la Copa Libertadores.

"Hablar de River es dar muchos elogios. Es difícil y duro, pero nada es imposible. La Copa tienes que saberla jugar. Son grupos difíciles; donde, normalmente, el que es sensato, te dice van a ser cuartos. Hay que esperar y jugar. No me gusta que, de entrada, digan que no tenemos chances en la Copa. Confío en el trabajo y en mis jugadores", aseveró en diálogo con Ovación.

"Ir y jugar contra el campeón de América, es bueno y más siendo el primer partido. Con un estadio lleno y todo eso. Bienvenido sea todo lo que sea una exigencia mayor, eso te ayuda a crecer", añadió.

Sobre su estadía en el club y diálogo con los jugadores, el DT argentino enfatizó en la importancia de este y la buena comunicación. "Es una etapa de conocimiento, en la que aprovechamos cada minuto. El hecho de conocer a mis jugadores es una etapa importante, quizás el más importante de todos. Tratar de ver cómo se desarrollan y tratar de seguir creciendo juntos", concluyó.

