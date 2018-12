Miguel Ángel Russo y cinco frases que ilusionan a Alianza Lima

El flamante director técnico de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo dio una entrevista a la cadena internacional ESPN y habló acerca de todo lo que ha vivido como futbolista y DT en donde ha conseguido títulos importantes. Además, el estratega argentino dejó algunas frases que serán muy tomadas en cuenta por los hinchas blanquiazules desde enero del 2019.

Las cinco frases que dejó Miguel Ángel Russo

"No te sirven que todos tus jugadores sean rápidos o todos pausados. Hay que saber elegir y manejar los tiempos", indicó.

"El que logra pequeñas sociedades va ganando un terreno muy amplio en el armado del equipo, eso es muy importante. Cuando tienes potencial ofensivo, si no lo sabes alimentar es muy difícil", aseguró.

"Yo vivo a pleno, no me cambia lo que me pasó, sí me deja en una posición en la que sí disfruto mucho más de mi familia, de mis amigos, de mi gente".

"El fútbol te lleva a tener una fortaleza que otra cosa, para mí, no te da. Yo en vez de esconderme me abrí mucho más, me abrí a todo", señaló.

"Siempre busco aprender, mi próximo objetivo es mejorar y aprender. Vivo para el fútbol las 24 horas del día", finalizó.

Mira la entrevista a Miguel Ángel Russo

