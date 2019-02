Miguel Ángel Russo revela 3 razones por las que fichó por Alianza Lima

Es uno de los grandes técnicos que ha llegado al fútbol peruano en los últimos tiempos. Miguel Ángel Russo, quien obtuviera el campeonato de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, dirige a Alianza Lima y reveló 3 razones por las que decidió ponerme el buzo blanquiazul.

Me decidí por Alianza Lima porque es un club grande, en un país en crecimiento con el Flaco Gareca y con más gente de acá (Perú). Me anima mucho la idea de armar centros de fortalecimiento, tecnología, etc, indicó Miguel Ángel Russo en una entrevista con 221 Radio de Argentina.

Otro punto importante para haber fichado por Alianza Lima es el tema de su hinchada. Es lindo jugar a estadio lleno, uno se acostumbró a eso y a los clubes grandes. Todo eso genera mucho movimiento, añadió el técnico blanquiazul que ha tenido un buen arranque de temporada goleando a Sport Boys.

Miguel Ángel Russo afrontará su primer gran reto con Alianza Lima este domingo 24 de febrero cuando enfrente al vigente campeón Sporting Cristal.

