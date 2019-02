Miguel Ángel Russo: "El dolor de cabeza no solo será en el arco"

Se preparan para el primer encuentro. Alianza Lima ya cuenta los días para iniciar su participación en la Liga 1 de la FPF, este viernes debutan ante Sport Boys del Callao en Matute y nada más y nada menos que en el día de su aniversario número 118. El técnico argentino, Miguel Ángel Russo, ha dicho que tendrá un lindo 'dolor de cabeza' para alinear a sus jugadores.

"Las variantes me producen un bonito dolor de cabeza. Me ha tocado situaciones más difíciles de resolver que las del arco. Gracias a Dios no es en un solo lugar. Para el partido elegiré lo mejor aun así corriendo el riesgo de equivocarme, porque me equivoco. Elegiré para ese día, no para siempre porque el fútbol es dinámico y los equipos se van armando jugando", dijo el estratega en conferencia de prensa.

Y es que Alianza Lima ha tenido 12 refuerzos en toda su pretemporada 2019 y hay más de dos zonas que tendrán distintas variantes a comparación del equipo de Pablo Bengoechea en su versión 2017-2018. Asimismo, Russo agregó que esperan cumplir todos los objetivos que se han propuesto.

"A través del error mejoraremos y buscaremos corregir. De que van a haber errores es seguro pero los equipos funcionan jugando, cuando uno juega un torneo allí es donde inicia la evolución del jugador", dijo luego de ser consultado por los medios de prensa presente en la sede de Esther Grande de Bentin.

Finalmente, Russo se refirió al rival de turno, Sport Boys y dijo respetarlo para este encuentro. "Respetamos a Sport Boys como rival, pero nosotros haremos nuestros trabajo para ganar. No hay nada más lindo que jugar con un estadio lleno y sin violencia, seguramente se sentirá la presión del pueblo, pero esperemos que no nos supere la ansiedad", finalizó.

