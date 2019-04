Miguel Ángel Russo y las 6 peores rachas sin victorias en Alianza Lima

Alianza Lima está pasando por una fuerte crisis de resultados. Son 8 partidos los que ha sumado Miguel Ángel Russo sin ganar con el cuadro 'Blanquiazul' luego de la caída 2-3 ante Universitario de Deportes, este último lunes en el primer clásico del año disputado en Matute.

El técnico argentino fue sincero e incluso resaltó esta mala racha en su conferencia de prensa: "De que pesan, pesan (las derrotas consecutivas), porque no nos gusta. Yo principalmente no recuerdo una racha así, creo que no la tuve en mi carrera", indicó Miguel Ángel Russo luego de la caída ante Universitario.

Con este resultado, Russo se coloca a solo dos partidos de la peor racha de Alianza Lima sin conocer victoria alguna, conseguida por Gerardo Pelusso en el 2007 cuando encarriló 10 partidos sin llevarse 3 puntos.

Las peores rachas

Gerardo Pelusso: 10 partidos sin ganar en el 2007

Pepe Soto: 9 partidos sin ganar en el 2012

Miguel Ángel Russo: 8 partidos en el 2019

Richard Páez: 7 partidos sin ganar en el 2008

Guillermo Sanguinetti: 6 partidos sin ganar en el 2014

Gustavo Roverano: 6 partidos sin ganar en el 2015

Pablo Bengoechea: 5 partidos sin ganar en el 2018

