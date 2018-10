El mensaje del presidente de Sporting Cristal tras tres partidos sin ganar

Palabra de presidente. Federico Cúneo, presidente de Sporting Cristal, no se guardó nada. El directivo celeste aseguró que se siente conforme con la campaña que viene realizando Mario Salas, a pesar de que suma tres partidos sin ganar y cayó en condición de local ante Comerciantes Unidos, y confía en que conseguirá el título nacional.

Espera que el equipo repunte

Federico Cúneo aseguró que a pese a los últimos traspiés no ha perdido la confianza "No se puede perder ante el colero y perdimos el invicto en casa pero, en fin, no se puede pedir más. Cristal no llega a las cinco derrotas en el año, el equipo nos ha dado mucha satisfacción y las estadísticas están ahí. No es tan sencillo mantenerse arriba y confío en que esto sea solo un bache. Tenemos un plantel muy reducido con los lesionados, jugadores prestados y convocados", señaló.

Federico Cúneo afirmó que tiene plena confianza a Mario Salas y está seguro que seguirá cosechando satisfacciones. "No puedo adelantar nada de la planificación de la Libertadores del próximo año, eso depende del comando técnico. Ahora estamos luchando el campeonato y habrá un tiempo más adelante para evaluar ese tema. Hay que recordar que vuelven como 16 futbolistas que están a préstamo y tenemos una plantilla completa, solo estamos a la espera de lo que nos diga el cuerpo técnico para hacer los ajustes", indicó.

Sporting Cristal intentará cortar la racha de tres partidos sin poder ganar (un empate y dos derrotas) el próximo 21 de octubre ante UTC de Cajamarca en el Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura. Cabe recordar que para este encuentro los celestes podrán contar con sus seleccionados.

