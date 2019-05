Melgar vs. Universidad Católica (E): La emotiva narración ecuatoriana

Melgar no pudo en su visita a Universidad Católica de Ecuador y cayó goleado 6-0 en el estadio Atahualpa de Quito. El triunfo aseguró la clasificación del equipo norteño a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. La aplastante victoria fue narrada con emoción por la Radio Positiva 860 AM.

El marcador pudo ser mayor, de no ser por las buenas intervenciones de Carlos Cáceda. El arquero de Melgar salvó en varias ocasiones, pero no pudo evitar la dolorosa caída de los rojinegros, que no podrán contar con Alexi Gómez para el duelo de vuelta, ya que fue expulsado por doble amarilla.

El otro equipo peruano que participa en la Copa Sudamericana, es Sporting Cristal, que así como Melgar, también accedió a los dieciseisavos tras quedar en el tercer lugar de sus grupos en la Copa Libertadores.

