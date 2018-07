Melgar y la 'advertencia' a Municipal en el día de su aniversario [VIDEO]

En el día del aniversario número 83 de Deportvo Municipal, la 'Franja' viene recibiendo una buena cantidad de saludos en las redes sociales, incluso desde Arequipa, la cuenta oficial de Melgar, le envió un curioso video a los ediles, en donde parece más una advertencia que un saludo de felicitaciones.

Y es que el saludo rojinegro procedente de la 'Ciudad Blanca', llegó a través del Twitter con un insólito video. Míralo aquí.

Tío @CCDMunicipal , toda la familia Rojinegra te hace llegar un fraternal saludo por tu 83 aniversario , celebren a más no poder, que el domingo será distinto. If you know what i mean. pic.twitter.com/8FmtGmhkfV

— FBC Melgar (@MelgarOficial) 27 de julio de 2018