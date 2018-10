Mayer Candelo y sus mejores deseos para Universitario de Deportes

Mayer Candelo es de los últimos jugadores exquisitos que pudo tener Universitario de Deportes. El volante colombiano que ahora milita en el Cortulúa de la Primera "B" de cafetera recuerda con orgullo su paso por Ate.

"Fueron muchas alegrías y momentos agradables. Recuerdo cuando mi amigo Jorge Amado (Nunes) en el 2006 me llevó como refuerzo después de perder la final en Chile. Me dijo que quería un jugador que juegue al fútbol y que mueva la creación del equipo. Nos fue bien, aunque en la final del Clausura con Cienciano perdimos la chance de disputar el ttítulo nacional. Me dolió mucho porque habíamos hecho buenos partidos", expresó Mayer Candelo al BOCÓN.

El cerebral volante colombiano también recuerda con orgullo el hecho de campeonar con el Torneo Apertura 2008, cuando Ricardo Gareca era el técnico de Universitario de Deportes. "Ricardo (Gareca) un gran técnico y excelente persona. Recuerdo mucho cuando me hablaba del fútbol colombiano en la época que le tocó jugar a él. Cuando era goleador del América de Cali de Willington Ortíz, Cabañas. Yo siempre he sido referente en Cali y siempre le decía que Cali era mejor que el América", sonrió el 'Pelado' con pie de bebé que espera la salvación del descenso de la crema.

"Siempre hablo con algunos amigos de Universitario, con los hinchas que recuerdan mi paso por esa querida camiseta. No se han dado los resultados y muchas veces es porque no se respetan los procesos. Incluso mi compadre Toñito (Gonzales) que me dice que renunció a Sport Rosario por una serie de problemas económicos y que se quedó con las ganas de enfrentar a la 'U'. Cosa que no le creo. Él siempre será crema como yo. Ojalá la 'U' pueda ganar y salvarse de una vez por todas, porque tiene jugadores importantes, lástima que no se le dieron los resultados al inicio y solo falta agregarle solidez a lo colectivo", indicó Candelo al Bocón desde su natal Colombia.