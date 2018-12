Maximiliano Perg, posible fichaje de Alianza Lima habló con El Bocón

El nombre del defensor uruguayo Maximiliano Perg apareció como una de las posibilidades para reforzar la zaga de Alianza Lima para la temporada 2019. EL BOCÓN pudo comunicarse con el futbolista. Habló acerca de la posibilidad de defender la blanquiazul.

Por ahora no he tenido ningún contacto con la gente de Alianza. De darse la posibilidad, no tendría ningún problema. Es más me encantaría, afirmó el zaguero que hasta hace poco militó en Toluca de México. Hoy es jugador libre.

Admira a Bengoechea

Maximiliano Perg jugó en Peñarol por un corto tiempo. No coincidió con Pablo Bengoechea. Cuando él llegó, el Profe ya había dejado el equipo carbonero.

Me agradaría que algún día Pablo Bengoechea me dirija, porque soy hincha de Peñarol y sería una buena experiencia que un ídolo lo haga, agregó Perg que por ahora pasa algunos días de vacaciones en espera de concretar con algún equipo.

