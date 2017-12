Maximiliano Núñez aclara: "Alianza Lima nunca me ha llamado"

Maximiliano Núñez es uno de los hombres que suena como posible refuerzo de Alianza Lima. El delantero argentino, que finalizó su contrato con Millonarios de Colombia luego de salir campeón, ha hablado sobre los rumores que lo colocan en la órbita de Alianza Lima como refuerzo para el 2018 de cara, especialmente, a la Copa Libertadores.

No hubo ningún contacto

"Se están hablando muchas cosas de mi llegada a Alianza pero mi representante no se ha comunicado conmigo. Además, nadie me ha llamado directamente pero siempre tengo el teléfono abierto. Si hay un interés firme de Alianza Lima, se tendrán que comunicar con mi agente o conmigo. Es una posibilidad, sé que hay varias opciones así que estoy tranquilo. Gracias a Dios pude terminar campeón del fútbol colombiano y ahora espero definir mi año de la mejor manera", declaró Maximiliano Núñez a Exitosa.

Además, el argentino quiere jugar para un equipo que participe en un torneo internacional, teniendo en cuenta que Alianza Lima jugará la Copa Libertadores 2018: "Terminé mi vínculo con Millonarios y no he renovado, tengo el pase en mi poder. El objetivo mío es seguir jugando cosas importantes, me gustaría mucho jugar una Copa Libertadores ya que a cualquier futbolista le gustaría disputar ese certamen. La cosa es seguir por esa meta y tratar de analizar de la mejor manera, todavía no he recibido nada firme", añadió el jugador que pretende Alianza Lima.

