En el plano deportivo, los números dicen que Deportivo Llacuabamba es el peor equipo de la Liga 1. La situación es delicada con miras a la permanencia en la máxima división. Pero complicada también es la situación de los jugadores, a los que les deben varios meses, como reveló Maximiliano Velasco.

“Nos están debiendo tres meses, a algunos nos están debiendo más. Nos dicen que nos van a pagar. Se comprometen a pagar una fecha, que fue ayer, no se presentó nadie, nadie nos contesta los teléfonos, nadie nos dice nada. La verdad que esta situación nos molesta a todos”, aseguró el delantero, en diálogo con Movistar Deportes.

Velasco manifestó su preocupación y reveló hay futbolistas que no tienen ni para alimentarse. “Hoy, el equipo tomó la decisión de no entrenar. Nos presentamos, pero no entrenamos. Queremos que alguien se presente y dé solución al tema. Hay muchos chicos que cobran poco y no tiene ni para comer, ni para venir a entrenar. Es una situación medio complicada”, comentó.

Velasco, quien jugó en la temporada pasada por César Vallejo y anteriormente estuvo en San Martín, Deportivo Municipal y Sport Boys, insistió en lamentar la situación.

“Queríamos que empiece a salir a la luz todas las malas cosas que hay, como que para después no hablen de que en la cancha no se rinde por tal o cual motivo. Nosotros tratamos siempre de salir a ganar, obvio, pero los resultados no se dan. Ayer, el presidente dijo ‘cómo van a pagar, si encima no ganan’. Yo creo que eso está mal, pero bueno, ojalá que esta situación mejore”, finalizó.

Llacuabamba, equipo que ascendió a la máxima categoría del fútbol peruano en esta temporada, ocupa el último casillero (20°) de la Fase 1 de la Liga 1, con 11 puntos. El cuadro norteño registra 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

La revelación de Maxi Velasco sobre la falta de pagos en Llacuabamba. (Video: Movistar Deportes)