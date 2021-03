Cuando las manecillas del reloj marquen las 3:30 de la tarde, este martes 30 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo, el atacante del Cusco FC, Mauricio Montes, espera reencontrarse dentro del campo de juego con dos amigos: Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre, con ambos compartió vestuarios en el equipo que le guarda un cariño especial: Alianza Lima, el rival de turno.

“A Farfán lo conozco desde Municipal, menores. Siempre fue un chico que marcó diferencia. Llegó a estar muchos años en Europa, lástima sus lesiones, pero sabemos de su calidad”, confesó el atacante de 38 años, quien se animó a recordar a la “Foquita”.

“Cuando jugábamos de chicos en Municipal, lo veía con gran proyección. Es categoría 84, yo 82. Sabemos la clase de jugador que es. Le hará bien su vuelta en Alianza. Buscará estar en la selección, tener competencia. Le deseo lo mejor”, agregó.

AL ZORRITO CON CARIÑO

Al ser consultado sobre el “Zorrito”, dijo: “siempre tuvo en su cabeza regresar a Alianza, lo logró. Me siento contento por él, es lo que buscaba. Debe estar con todas las ganas de estar en el campo y darle alegrías a Alianza. A lo largo de estos años me he cruzado con gente amiga, he sumado lindas experiencias. Es lo lindo del deporte, el reencuentro”.

Antes de cortar el diálogo, el delantero que debutó con un doblete frente a Cienciano en el debut por la Liga 1, envió un mensaje a sus excompañeros de Ayacucho, quienes están contagiados de covid19. “Mantengo contacto muchos de ellos. Les deseo lo mejor, espero su pronta recuperación”, concluyó.