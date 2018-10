El goleador peruano al que Alianza Lima ni Universitario le prestaron atención

Dejemos de lado a Sporting Cristal porque con Emanuel Herrera tienen asegurado una buena cuota goleadora (de hecho, el argentino es el máximo artillero del campeonato). Pero, ¿Alianza Lima y Universitario de Deportes no necesitaban a un goleador de raza, a un 'nueve' que las meta (casi) todas? Entonces, ¿por qué no se fijaron en Mauricio Montes?

Si bien tiene 36 años, el atacante nacional se las ha ingeniado para destacar y eso que juega en Ayacucho FC, equipo que está peleando el descenso. Montes lleva anotados 16 conquistas y es el jugador nacido en estas tierras con más goles en la presente temporada.

¿Pero Alianza Lima no cuenta con Mauricio Affonso? El uruguayo ha marcado 5 tantos, es cierto, pero ¿ y cuando él no está? ¿Acaso Janio Pósito (4 goles) es la solución? Y por el lado de Universitario, ¿no basta con Germán Denis (2) y Anthony Osorio (5)? Tal parece que no. Sea como fuese, igual la experiencia de Montes habría servido para ayudar a la 'U' a evitar la baja.

Cabe mencionar que Mauricio Montes, a quien nadie le prestó atención, ya ha vestido la camiseta blanquiazul y ha sabido festejar más de un título con ese club. También ha sido campeón con San Martín y Juan Aurich.