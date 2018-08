Mauricio Montes: "Los árbitros quieren que Alianza llegue a la final"

Mauricio Montes no se olvida de su pasado blanquiazul, pero tampoco es de los que se quedan callados ante lo que considera una injusticia. Por eso, después de la derrota de Ayacucho FC frente a Alianza Lima, en Matute, el exdelantero blanquiazul arremetió contra el árbitro José Martínez, quien no cobró (por lo menos) un penal a favor de los 'zorros'.

Totalmente ofuscado, el atacante sugirió que hay cierta inclinación de los réferis para favorecer a los íntimos.

"¿Qué puedo decir? Dos penales (no cobrados), contra eso no se puede luchar, pasó también ante Cristal. No me considero un llorón, pero contra los árbitros no se puede competir, menos con estos errores groseros, seguro quieren que Alianza llegue a la final. Nosotros estamos en una posición complicada y espero que los medios sean imparciales", dijo Montes. "Así no se puede competir", recalcó.

Mauricio Montes cuando vestía la camiseta blanquiazul

Por su parte, el técnico de Ayacucho FC, Mario Viera, tuvo una opinión similar y comentó que se han quedado muy molestos con el arbitraje.

"Hay una sensación de injusticia y bronca por el tema arbitral, nos pasó con Cristal y ahora esta noche. Nos condicionan los partidos, tratamos de proponer, nos anulan un gol legítimo en Huanta y hoy no nos cobran penales. Estamos bastante indignados", expresó el uruguayo.