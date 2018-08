Mauricio López recuerda la Copa Libertadores Sub 20 que le dio a Universitario de Deportes

Su nombre es Mauricio López, ex jugador de Universitario que logró la Copa Libertadores de América 2011 con la crema. Sin duda, nada sería de especial, si el lateral izquierdo que convirtió el penal decisivo ante Boca Juniors en la final de dicho torneo sub 20, no hubiera sufrido un derrame cerebral que lo alejó de las canchas.

Pasaron los años y Mauricio López nunca pudo consolidarse como lateral e incluso, sufrió un derrame cerebral que lo obligó a estar internado en una clínica. Después terminó jugando en una Liga Distrital. Empero no se olvida del club que lo vio campeón y más aún en su aniversario 94, viendo el trofeo que le tocó levantar. "Es una alegría enorme volver estar acá. Tantas cosas vividas y sobre todo agarrar esta Copa Libertadores de América que forma parte de la historia del club. Nos costó muchísimo. Eramos chicos y ese partido con Boca Juniors, fue el pasaje para la gloria de muchos. Recuerdo a Carlos Cáceda, 'Orejita' Flores, Andy (Polo). Hicimos gran campeonato", nos dijo Mauricio López. López precisó que ese dio le pegó como un fierro porque era el penal decisivo. "Muy el penal más importante de mi vida. Por eso le pegué fuerte para asegurar la Copa. No podía fallar", indicó. Esa noche gloriosa para Universitario de Deportes sub 20 de la mano de Javier Chirinos, la crema se impuso por penales 4-2 a Boca Juniors de Argentina, un rival de mucho fueste. "Fue un partidazo. Íbamos 1-1 y sabía que en penales ganábamos. No me equivoqué", concluyó. El camino hacia el título: