Mauricio Affonso se despidió de Alianza Lima y el club le responde con emotivo mensaje | FOTOS

Mauricio Affonso dejó Alianza Lima para jugar en el fútbol de Sudáfrica. El goleador del conjunto de 'Matute' publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida.

"Hoy me despido de Alianza Lima, muy contento de haber pasado por un club tan grande como Alianza. No tengo más que palabras de agradecimiento con los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, funcionarios y a toda la hinchada que siempre nos acompañó en todo momento, con victorias y derrotas. Gracias por todo el cariño que me han demostrado, los voy a recordar siempre. Hasta pronto. Arriba Alianza", fueron las palabras de despedida de Mauricio Affonso.

Las respuesta de Alianza Lima no se hizo esperar y a través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria le respondió al centrodelantero uruguayo.

"¡Gracias no parece suficiente! Esperamos que en este nuevo rumbo que tomas, brilles siempre como lo hiciste aquí, en nuestro club. Te deseamos lo mejor 'Tanque', nos quedamos con todos tus goles y la valiosa calidad de ser humano. ¡Gracias, Mauricio!", respondió Alianza Lima a quien fuera su goleador en el último año.

¡Gracias no parece suficiente!

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 30 de junio de 2019

