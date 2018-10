Mauricio Affonso reveló cuándo regresará a jugar por Alianza Lima

Mauricio Affonso se viene recuperando de una lesión, pese a eso se dio un tiempo para conversar a solas con EL BOCÓN para hablar sobre el momento de Alianza Lima y otros temas más.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

En comunicación con el profesor Álvaro Gutierrez y Liber Quiñones, me confesaron que ellos siempre creyeron que ibas a destacar en Perú. ¿Qué piensas de eso?

Sí, la verdad que es muy gratificante lo que me dices. Con Liber fui compañero en Racing y pasamos buenos momentos. Con Álvaro Gutierrez me dirigió en Arabia Saudita, pero fue una linda experiencia la cual me sirvió para aprender muchas cosas de él. La verdad que fue una linda experiencia haber estado con él en ese país.

¿Y Liber Quiñones qué recomendaciones te dijo?

Cuando se enteró de la noticia yo entrenaba con él en Racing haciendo la pretemporada. Liber con su experiencia aporta mucho. Siempre tienes que ir precavido para saber a que te vas a enfrentar y el día que te lo vas a enfrentar no te tome con sorpresa.

Exacto, ¿qué tal esa experiencia de jugar en Arabia Saudita?

Cuando surgió la posibilidad que el profesor Álvaro Gutierrez diriga al Al-Shabab quiso contar conmigo. Fue mi primera experiencia salida al exterior que sin duda haber estado con un cuerpo técnico uruguayo ayudó para sentirme más cómodo por las costumbres que tiene ese país, En cuanto a resultados iniciamos bien, pero al último no andamos bien y los dirigente decidieron no quisieron seguir tanto con el comando técnico y conmigo. Fue una linda.

Cómo sabrás hay dos peruanos que juegan en Arabia Saudí, ¿Cómo es la liga de ese país?

Lo más difícil es poder acostumbrarse al ritmo de vida y las costumbres que para uno son raras. Después en lo futbolistico el fútbol es distinto, ya que no tienen tanto roce como Sudamérica, pero si son jugadores rápidos y técnicamente son buenos. Muchas veces se habla que el futbolista que juega ahí se pierde su nombre, pero en cuanto a lo futbolistico si tienes continuidad te va a aportar cosas. Lo más difícil para mi fue adaptarme a sus costumbres. Por el Ramadán a veces no entrenan en el día y lo cambiamos a la noche.

¿Cómo tomas ese inicio que has tenido con Alianza Lima?

A pesar que ahora me vengo recuperando de la lesión. Venía sintiendo muy bien. Tuve un gran inicio con el club. Me pude adaptar rápido al equipo. Obviamente gracias a los compañeros y al recibimiento que me hicieron. A diario me hacen sentir bien y eso ha sido fundamental para mi. Por suerte puedo aportar mi trabajo para que el equipo ande bien.

No solo eres un típico '9' de aérea, sino también buscas a tus compañeros por las bandas para armar jugadas...

Sí, bueno. Es verdad. Considero que el pasar de los años y la experiencia te enseña un poco a ubicarte un poco mejor en la cancha y a correrla mejor. Me siento un jugador con más experiencia y trato de darle opciones de pases a mis compañeros, pues no busco solo estar en el aérea y esperar que me caiga una pelota. Me gusta moverme y darle opciones a los compañeros que vienen a los extremos que se que harán la diferencia y luego sé en que parte del aérea debo después ubicarme.

¿Cuál es el gol qué más disfrutaste con Alianza?

Me quedó con el primero porque era mi debut en Matute. Además, creo que había hecho un buen partido y pude culminar esa buena presentación con un gol en la hora. Ese comienzo me dio confianza para lo que fue después. Sin duda que luego hacer un gol en el clásico fue muy gratificante también. Una lastima que no pudimos quedarnos con los tres puntos, pero convertir en esos partidos sirvió para seguir agarrando más confianza.

¿Cómo ha sido este tiempo estar en la interna de Alianza Lima?

Me encontré con lo que imaginaba, un club grande que siempre aspira a ganar todo lo que juega. No fue la excepción con Alianza Lima ahora. Me encontré con un grupo espectacular, donde todos tratan de sumar día a día para el equipo sino para el mejoramiento individual. Él haber compartido camerino con Tomás Costa y que el haya influenciado en mi llegada al club es con uno de los que me llevo mejor al igual que los uruguayos que no había tenido la suerte de compartir camerinos, pero somos compatriotas y la verdad que nos llevamos bien.

¿Qué nos puedes decir del momento de Lemos?

Maxi tiene muy buenas cualidades. En un principio él sabe que no estaba en su rendimiento, pero tarde o temprano le iba a salir las cosas. En los entrenamientos todos los días se da al máximo y trata de mejorar. Al jugador que es así siempre tarde o temprano le llega las buenas actuaciones y por suerte se le está dando.

¿Cómo vienes tratando la lesión?

Son momentos que a veces tiene vivir el jugador que no son los mejores porque bueno sabes que no vas a poder aportar al equipo y tienes que esperar el tiempo de recuperación que te lleva la lesión. Lo que tienes que manejar es la ansiedad que es lo más complicado, pero bueno por suerte en este caso no fue grave la lesión. Ya me siento mejor y ojalá pueda estar a la orden en los próximos días.

¿Cuándo debes volver?

No se puso una fecha para pegar la vuelta, pero si estamos trabajando el tratamiento al día a día que como te digo, cada día que pasa ya me vengo sintiendo mejor. Ando trabajando bien con el cuerpo médico y creo que la vuelta no va a ser en muchos días tampoco.

¿Cómo te viene tratando el hincha de Alianza Lima por las calles?

La verdad que eso me ha dado mucha confianza. El apoyo de la gente y el reconocimiento del trabajo que uno hace en la cancha. La gente después te lo agradece y eso sin duda a uno le da más ganas y fuerzas para dejar todo por la camiseta y tratar de conseguir triunfos para lograr el objetivo final.

¿Qué defensor te ha pegado más?

Todos los defensores que he visto son duros. El nivel es parejo y cada duelo se me ha hecho difícil por el nivel de los centrales. Creo que eso es muy bueno para el fútbol peruano.

Sino hubieses sido futbolista, ¿A qué te hubieses dedicado?

Estuve estudiando Educación Física al terminar la secundaria. La iba llevando en paralelo con el fútbol estando en Primera División, pero con mi primera salida al extranjero lo dejé. Después, regresé a Uruguay y ya no volví a estudiar. Capaz que en algún momento lo retomo.

LEE ADEMÁS: