Mauricio Affonso tras gol con Alianza Lima: "Miro mucho a Zlatan Ibrahimovic"

Mauricio Affonso tuvo una labor sacrificada durante el encuentro que tuvo Alianza Lima ante San Martín y pudo coronarla con un gol que llegó cuando los ‘santos’ acechaban el arco de Leao Butrón.

El atacante ‘charrúa’, que sabe lo que es marcar en un clásico, pues le anotó a Nacional con la camiseta de Peñarol, aguarda sumar más goles ante Universitario de Deportes, el sábado en el Estadio Nacional.

“Como todo clásico es un partido especial, es algo hermoso para nosotros y para la gente. Desde que llegué al club me hablaron de la ‘U’, ya tendremos algunos días para prepararnos y afrontarlo de la mejor manera. No podemos dejar más puntos por el camino, no dependemos de nosotros pero sacar la cantidad de puntos posibles”, aseguró.

Por arriba y por abajo

A pesar de su altura (1.92 metros) el ‘Flaco’ demostró que tiene buen dominio del balón y se dio maña para habilitar a sus compañeros con la zurda, la misma con la que marcó su primera anotación.

Tal vez esto lo haya aprendido de tanto ver a uno de sus referentes, Zlatan Ibrahimovic, quien también maneja bien la izquierda.

“Trato de darle movilidad al ataque y asociarme con los compañeros que vienen de atrás para tener situaciones de gol, como pasó el domingo, tuve mucho sacrificio y por suerte pude anotar. Mi meta es ir partido a partido y aportar al equipo, porque los goles llegan solos. Mi principal objetivo es salir campeón”, señaló el ariete, quien agradeció el apoyo de los hinchas.

“Alianza en un equipo que lleva mucha gente como Peñarol. El apoyo del hincha es fundamental porque nos motiva y nos da tranquilidad, quedó demostrado cuando San Martín nos empató, nunca dejaron de alentarnos y nos impulsaron a marcar más goles”, acotó.

Finalmente Affonso se refirió a Alejandro Hohberg, uno de sus socios en ataque. “No lo conocía pero me dejó una buen impresión desde el primer día”, sentenció.

