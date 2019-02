Mauricio Affonso: ¿cuántos goles piensa anotar con Alianza Lima este 2019?

¿Marcará un nuevo récord en el fútbol peruano? El delantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso, se refirió a la cantidad de goles que puede anotar con el equipo de Miguel Ángel Russo en esta nueva temporada 2019, pues el atacante uruguayo no para de romper las redes desde los amistosos que tuvieron los 'blanquiazules' antes de su debut oficial en la Liga 1.

"No me he puesto una meta de goles al año, solo prometo trabajar mucho para seguir anotando y jugando en función de equipo. Por ahora me gusta asistir a mis compañeros, incluso al salir del área, les doy más espacio a mis compañeros para que hagan diagonales", señaló el 'charrúa'.

Asimismo, el exdirigido de Pablo Bengoechea empezó a vivir la previa del partido con Sporting Cristal este fin de semana en el estadio Nacional, pues ambas escuadras se verán las caras de nuevo, luego de la disputa por el campeonato del 2018.

"Ojalá le anote a Cristal pero pienso más en el objetivo del grupo. Si anoto en buena hora, pero la prioridad sigue siendo el equipo. No es una revancha porque es un nuevo partido. Tal vez sí lo consideramos como final, porque tomamos todos los partidos de esa manera", finalizó el atacante.

Mauricio Affonso ha anotado un gol de manera oficial en el campeonato este 2019, pues fue el encargado de abrir el marcador ante Sport Boys en el partido pasado, por eso, ahora ante los rimenses tiene el mismo objetivo.

