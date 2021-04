El reciente ampay a Carlos Ascues y la ruptura de protocolos por tomarse selfies con desconocidos de Jefferson Farfán podrían poner en peligro la Liga 1 del fútbol peruano. Así lo entiende Marko Ciurlizza, es futbolista de Alianza Lima y Universitario de Deportes, además de un paso por la selección peruana.

El “Tigre” Ciurlizza sacó las garras y arremetió contra los indisciplinados, quienes rompen protocolos sanitarios en pandemia y ponen en riesgo su salud, la del prójimo, así como el desarrollo del fútbol peruano. “Farfán pidió disculpas, aceptó su error y ojalá no vuelva a suceder. Se dio cuenta de lo grave de la situación, ya que expone a su familia y compañeros”, comentó a EL BOCÓN.

El ex campeón con Universitario y Alianza, también hizo un llamado de atención a la conciencia del futbolista. “No pongan en riesgo el torneo que tanto esfuerzo se hizo para que se juegue. Hoy en día, el futbolista es un privilegiado, hay otras industrias que no pueden trabajar. Hasta los menores no pueden ni entrenar. Hay que valorar, en general, el esfuerzo de todos los involucrados en el fútbol. Además, por la situación de país, no hay nada por celebrar, en pandemia”, señaló.

SOBRE EL CASO DEZA

Al ser consultado sobre Jean Deza, un jugador reincidente en actos extradeportivos en pandemia, que fue desterrado de Alianza Lima y hasta en clubes de Segunda División, indicó. “La culpa no es de él, sino de los directivos que lo contratan. Hay futbolistas, en general, que no quieren cambiar por más que se les habla de mil maneras. Es lamentable por sus familias, no se dan cuenta del futuro, pero los perjudicados son ellos mismos”.

En otro momento, el ex jugador se refirió al momento futbolístico de Alianza Lima en la Liga 1: “La camiseta siempre exige, más en un grande como Alianza, pero hay que entender que esto recién comienza. Es muy prematuro decir que Alianza luchará por ser campeón o por lograr clasificar a un torneo internacional. Hay un equipo que es el 90% nuevo, igual el técnico, hay que esperar como irán en el resto de las fechas”.

