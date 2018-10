Mario Salas: "Sporting Cristal tuvo un partido irreconocible"

Sporting Cristal sumó su segunda derrota consecutiva por primera vez en el año. Los celestes perdieron 2-0 en su visita a FBC Melgar, y como ya lo hizo en otras ocasiones, Mario Salas fue autocrítico con su equipo. "Tuvimos un partido irreconocible. Melgar hizo los méritos suficientes para ganar", sostuvo el 'Comandante' en conferencia de prensa.

"Sporting Cristal una seguidilla de partidos donde no tenemos un buen rendimiento. No hay mucho que analizar en lo futbolístico, no tuvimos las herramientas, no generamos muchas ocasiones de gol. Esperamos poder revertir esta situación. No somos el equipo que éramos antes, perdimos el rumbo", agregó Mario Salas.

Sporting Cristal se queda con 8 puntos en el Torneo Clausura y está a 8 de FBC Melgar, que con el triunfo se quedó con el primer lugar. Los arequipeños van en ascenso, mientras los rimenses parecen haber perdido el rumbo y el juego que los llevó a ganar el Torneo de Verano y el Apertura.

El próximo partido de Sporting Cristal será de local ante UTC de Cajamarca, donde tampoco estará presentes Horacio Calcaterra, Patricio Álvarez y Johan Madrid, ya que los tres fueron convocados a la selección peruana y están entrenando en la Videna.

