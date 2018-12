Mario Salas 'explotó' contra la prensa horas antes de enfrentar a Alianza en la final [VIDEO]

Por algo le dicen el 'Comandante'. Mario Salas 'cuadró' a los periodistas en la conferencia de prensa que brindó este viernes en La Florida, esto a pocas horas de que su equipo Sporting Cristal visite a Alianza Lima, en la primera final del Descentralizado.

La molestia del técnico chileno se debió a que, mientras escuchaba una pregunta de una comunicadora, sonó un celular. Entonces, el mapochino interrumpió a la periodista para evidenciar su fastidio.

"Está sonando un celular. Ustedes saben lo que hago cuando suena un celular. En este momento me debería levantar e irme", amenazó Salas. Si bien no lo hizo, advirtió: "el próximo que suene, me levanto y me voy".

El dueño del celular se quiso justificar, pero, tajante, Mario Salas le ordenó: "apáguelo". El aludido y todos los presentes obedecieron la orden del 'Comandante'. ¿Nervios antes de la final? No, se trata de respeto. Y, ojo, no es la primera vez que el entrenador hace algo similar.