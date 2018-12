Mario Salas revela una 'debilidad' de Cristal para la final ante Alianza

Mario Salas brindó una conferencia de prensa previo a la final del Descentralizado 2018 ante Alianza Lima. El técnico de Sporting Cristal habló de varios temas, uno de ellos fue la continuidad con la que llegan ambos equipos, algo que es favorable para Alianza, pues llega con más ritmo.

¿Afectará o no?

Mario Salas habló sobre la actualidad de ambos equipos y destacó que los blanquiazules llegan con ritmo para la final: "Alianza llega con más ritmo, nosotros no tanto pero intentaremos llegar bien parados que es lo más importante. Nosotros iremos a hacer lo que siempre hemos hecho, es jugar contra todos los equipos, ganar, asumir las cosas como tienen que ser. Ser un equipo positivo, sea donde sea jugando como siempre", afirmó el técnico en conferencia de prensa.

No cambia la ausencia de Affonso

"No hay ninguna ventaja que Mauricio Affonso no esté, tanto Pósito como el futbolista mencionado, cualquier de los dos jugadores de Alianza son muy buenos y hay que estar atentos. Su calidad es indiscutida, no podemos desestimar a nadie porque el plantel rival es importante", agregó el entrenador sobre esta posible baja en Alianza Lima.

Mauricio Affonso aún no sabe lo que es marcarle a Sporting Cristal al igual que Janio Pósito. De otro lado, Emanuel Herrera tiene a Alianza Lima como víctima favorita, club al que le ha marcado 6 goles en el 2018.

LEE ADEMÁS