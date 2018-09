Mario Salas respondió sobre el interés de Colo Colo para llevárselo

En los últimos días, Mario Salas fue vinculado a dos equipos: La Selección Chilena y el club Colo Colo. El técnico de Sporting Cristal está voceado, a decir de los medios de su país, para dirigir al club mapochino ya que se encuentra atravesando por un mal momento en el torneo local.

Sin embargo, esta mañana, en conferencia de prensa, el entrenador chileno dejó clara su posición acerca de la posibilidad de llegar a Colo Colo. "Yo no he tenido ningún contacto con Colo Colo ni con cualquier otro club. Jamás haría eso a Sporting Cristal. Nosotros estamos metidos absolutamente en Real Garcilaso. Son sólo rumores de la prensa", declaró Mario Salas.

"No he tenido ningún tipo de acercamiento con Colo Colo y no es mi intención tenerla. Soy tajante con este tema, son solo especulaciones", agregó el técnico ante la insistencia de los periodistas.

De esta manera, el entrenador rimense aclara que no ha tenido ningún contacto y que está enfocado en el duelo ante Real Garcilaso.

