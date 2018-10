Mario Salas responde al mal momento de Sporting Cristal en el Clausura

Sporting Cristal se fue al receso por selección peruana con dos derrotas consecutivas, ante Comerciantes Unidos y luego ante Melgar. Por ello, el técnico del cuadro celeste, Mario Salas, habló de la pequeña crisis que vive su equipo, pues ha tenido un rendimiento bajo en el Clausura a comparación de los torneos previos.

"Siento que estos dos partidos significan un llamado de alerta, debemos tener en cuenta eso. Pero hemos hecho cosas positivas durante el año que nos dan la confianza para poder salir de este mal momento. Confiamos en recuperar nuestro fútbol", inició Mario Salas en conferencia de prensa y además señaló que el bajón no es por relajo de los jugadores: "No creo que el equipo se haya relajado, es algo más futbolístico, siento que solo es eso".

Además, el técnico de Sporting Cristal afirmó que "seguimos mirando el campeonato y cada uno de los partidos cómo cuando empezamos. Cada encuentro que viene es el más importante. Contra UTC es un partido importante y queremos ganarlo. Queremos quedarnos con los tres puntos para seguir peleando el campeonato". Este domingo, Sporting Cristal enfrentará a UTC en el Gallardo.

Finalmente, Mario Salas se solidarizó con el plantel de Sport Boys, que no ha recibido su remuneración: "Desde ya toda nuestra solidaridad al plantel y comando técnico de Boys, no es fácil ver las noticias. Pero hay que ponerle límite a este tipo de situaciones para que no sigan ocurriendo. No es posible que los jugadores que trabajan mes a mes no puedan recibir sus remuneraciones a fin de mes, siempre trato de ser positivo y espero que la gente que tenga que tomar las decisiones lo haga para que el próximo año esto no ocurra".

