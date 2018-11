Mario Salas responde al interés de Atlético Nacional por Emanuel Herrera

En las últimas horas, desde Colombia han confirmado un interés por parte de Atlético Nacional para quedarse con la gran figura de Sporting Cristal, Emanuel Herrera. Por ello, el técnico celeste Mario Salas, ha salido a hablar del tema y acepta que -probablemente- este no sea el único interés por el goleador.

"Yo me imagino que no solo Atlético Nacional va a tener puesta la mira en Herrera. Lo que ha hecho lo posiciona en un lugar expectante para poder abrir nuevas vitrinas. Me enorgullece que los jugadores nuestros tengan esta oportunidad. Espero lo mejor para Emanuel y para mis jugadores", dijo Mario Salas sobre el interés del conjunto colombiano.

La semifinal perfecta

Mario Salas también dio su opinión sobre la semifinal que se llevará a cabo entre Alianza Lima y Melgar, pues el ganador será su rival en la gran final del Descentralizado 2018.

"La semifinal no puede ser más perfecta, incluso hasta en el orden de la tabla acumulada. Llega el primero, el segundo y el tercero, se da una lógica dentro de lo que ha sido el año. Alianza Lima y Melgar son dos equipos muy fuertes No hay preferencia, los dos van a ser tremendamente difíciles. Tenemos que enfrentarlos con la mentalidad y la actitud que corresponde para poder vencer a tremendo rival", afirmó el chileno.

Además, agregó que "Los dos equipos tiene sus pro y sus contras. Uno puede hablar de la altura a favor de Melgar pero por otro lado está lo que significa Alianza Lima peleando la final, un equipo que lucha y que tienen jugadores experimentados. Más allá del rival nuestro foco es seguir mejorando como equipo. Pero, la verdad, es que son dos equipos muy fuertes", sentenció el entrenador en conferencia de prensa.

LEE ADEMÁS