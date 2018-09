Mario Salas: "Me preocupa el nivel mostrado por Sporting Cristal"

Sporting Cristal sufrió un duro revés jugando de local ante Comerciantes Unidos, que venció 0-2 a los celestes en el Alberto Gallardo. La derrota ha golpeado al equipo y el técnico Mario Salas mostró su preocupación por el nivel mostrado en este partido.

En conferencia de prensa, Mario Salas expresó su malestar por el resultado y por el rendimiento de Sporting Cristal durante el encuentro. El 'Comandante' vio a un equipo que no está a la altura para pelear un campeonato.

"Lo que menos me preocupa es el récord de local, ese es un tema estadístico. Lo que me preocupa es el nivel futbolístico que mostró hoy Sporting Cristal, no estuvo a la altura de lo que es un equipo que quiere pelear el campeonato, no pudimos resolver los problemas que nos presentó Comerciantes Unidos", dijo Mario Salas tras el partido.

Explica la derrota

El técnico de Sporting Cristal explicó las razones de la derrota ante Comerciantes Unidos: "Caímos en errores de imprecisión constante, no tuvimos la capacidad futbolística para superar un partido tan importante como el de hoy. Lo de Comerciantes fue muy bueno, ellos hacen su negocio, traen un plan futbolístico que lo llevan a cabo a la perfección".

"Hemos tenido partidos deficientes, este está dentro de esos. Estamos muy dolidos, muy afectados pero hay que dar vuelta a la hoja rápido porque ya viene Melgar. Esto nos deja en una posición en la que no queríamos estar pero esto es fútbol", apuntó el técnico de Sporting Cristal.

Los goles del partido