Mario Salas: "No nos incomoda que nos pongan la mochila de favoritos"

Este domingo, Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo en la primera final que definirá al campeón del Torneo de Verano, la primera competencia de la temporada. En conferencia de prensa, Mario Salas, director técnico de los celestes, aseguró que les da igual ser considerados favoritos frente a los huancaínos.

"Cristal en una final es favorito porque es un equipo grande. Por lo que hemos hecho en el Torneo de Verano nos pueden tildar de esa forma, peor la verdad no nos incomoda ni le damos la importancia que le dan ustedes. Para nosotros no significa presión el ser o no ser favoritos, para nosotros es exactamente lo mismo", señaló el 'Comandante' Salas. "Va más allá de la mochila que nos quieren poner", agregó.

Lo tiene bien claro

Del mismo modo, el estratega cervecero indicó que su preocupación por el rival no pasa por solo atender el desempeño de uno o dos jugadores, sino de todo el cuadro huancaíno.

"En el fútbol las individualidades muchas veces ejercen ese desequilibrio para poder lograr algún objetivo, pero todo es producto de un engranaje que está en pos de hacer brillar a esos jugadores. No solo nos preocupa Lliuya, Neumann, Salcedo (...), sino que nos preocupa Huancayo en su totalidad", apuntó Mario Salas.