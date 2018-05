Mario Salas y su fuerte opinión en Chile sobre el torneo peruano

El técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, salió campeón con los celestes del Torneo de Verano y de inmediato continuó con los trabajos de cara al Torneo Apertura. Sin embargo, se tomó un tiempo para hablar con un medio chileno, Radio Cooperativa, sobre el actual nivel del Torneo Descentralizado y también de la selección peruana de cara a Rusia 2018.

Un Perú similar al Chile del 98

"Me recuerda mucho a Chile con el Mundial del '98, hay una efervescencia total. Me encanta sentir esto, porque la gente está muy entusiasmada, está esperando el Mundial. Imagínate que hay muchas personas que no han visto a su país en el Mundial y esperan que la selección haga un buen papel", afirmó Mario Salas sobre la selección peruana que estará en Rusia 2018, comparándolo con la selección de Chile del 98.

Un torneo de menor nivel

Para el técnico de Sporting Cristal, el torneo de Perú es de menor nivel que el de Chile: "Acá hay muchos equipos que juegan en altura, el ambiente y la geografía es algo a tener en cuenta porque se juega con mucha temperatura, y ahí va cambiando la táctica. El campeonato peruano, a lo mejor, está un peldaño bajo del torneo chileno", indicó Mario Salas.

Sporting Cristal tendrá su debut en el Callao este sábado 8:00 pm cuando enfrente a Sport Boys por la fecha 1 del Torneo Apertura.

