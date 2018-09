Mario Salas: "Yo no soy nadie para darle consejos a hinchas de Cristal"

Sporting Cristal fue protagonista el pasado domingo cuando los hinchas celestes ingresaron a Matute, estando totalmente prohibido. Mario Salas habló respecto a la polémica y dejó un claro mensaje.

No dará consejos a nadie

El técncio de Sporting Cristal habló sobre lo ocurrido con los hinchas y no piensa ir más allá en el tema: "Yo no soy quién para enviarle mensaje alguno a los hinchas, menos aún a los hinchas de Sporting Cristal. Todos son personas adultas como para saber como comportarse y yo no soy nadie para decirles que hacer o no hacer".

Además, agregó que "La violencia en general, en cualquier forma y cualquier ámbito, destruye cosas y relaciones. Cómo no va a destruir al fútbol", indicó el técnico rimense.