Mario Salas arremetió contra los dirigentes peruanos tras campeonar con Cristal

Mario Salas ha dejado huella en Perú. No solo por su gran labor al frente de Sporting Cristal, equipo con el que acaba de lograr el título, sino porque siempre ha expresado su respetable punto de vista sobre la realidad del fútbol peruano. Y, como debe ser, cuando ha tenido que criticar algo, lo ha hecho sin diplomacia de por medio.

En medio de la celebración por el campeonato conseguido, el técnico chileno volvió a referirse sobre el balompié nacional y esta vez apuntó a los dirigentes.

"El fútbol peruano tiene que mejorar en muchos aspectos, pero para mí lo fundamental es el tema organizacional. Y no hablo solo de una organización a nivel de campeonato, a nivel de fixture, de base o de reglamento, sino de una organización en base a clubes", fue lo primero que dijo a Gol Perú.

"El fútbol está en manos de los dirigentes y me da la impresión de que tienen que ponerse las pilas, tener un mejor compromiso, no puede ser lo que pasa con los clubes impagos (sic), no puede que todavía haya jugadores que no cobran su sueldo, que entrenen en condiciones que no son las mínimas para un fútbol profesional, que viajen en la forma en que se viaja en algunos clubes y que al final terminan logrando el objetivo en base solamente al esfuerzo y dedicación de los jugadores y cuerpo técnico", agregó el DT mapochino.

"Mientras esas cosas sigan existiendo y los dirigentes sigan teniendo base, reglamente y política, pero no asuman el compromiso real que tienen con los clubes, el fútbol peruano va a seguir estancado y no va a lograr el paso cualitativo que todos queremos que logre", concluyó el todavía estratega celeste.