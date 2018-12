Mario Salas 'borró' de Colo Colo a posible fichaje de Universitario

Mario Salas ha llegado a Colo Colo para iniciar un proceso de cambio en el 'Cacique', especialmente enfocado en lo que será su participación en la Copa Sudamericana 2019, donde deberá enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador.

Por ello, deberá prescindir de algunos jugadores de la actual plantilla para sumar refuerzos que estén a la altura. Por ello, uno de los que no continuarán en Colo Colo es un hombre que estaría en la lista de posibles refuerzos de Universitario de Deportes. Se trata del volante chileno Nicolás Maturana.

“Conversé con Marcelo (Espina) y le pregunté si Mario (Salas) contaba conmigo en el club. Me dijo que no, que traerán dos jugadores en mi puesto. Estoy sorprendido, pero cada técnico toma su decisión”, indicó Nicolás Maturana a Radio Agricultura, dejando en claro que no seguirá en Colo Colo luego de dos temporadas en el club.

Las otras opciones que tiene Nicolás Maturana son Unión La Calera y Universidad de Concepción, club que finalizó en la segunda posición en el último campeonato chileno y que será rival de Sporting Cristal en la Copa Libertadores.

